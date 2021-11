Tremblay-en-France Cité des métiers Grand Roissy Le Bourget Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France JOB DATING – 18 POSTE A POURVOIR POUR LES JEUNES DES CFA SANS CONTRAT Cité des métiers Grand Roissy Le Bourget Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

JOB DATING – 18 POSTE A POURVOIR POUR LES JEUNES DES CFA SANS CONTRAT ——————————————————————— ### 18 offres sont à pourvoir en apprentissage pour le job dating du 30 novembre 2021 à la Cité des métiers de Paris CDG alliance (?Mise à jour le 22/11/21) : * Communication * Administratif * Relation client * Patisserie * Boulangerie * Maintenance * Restauration * Commerce * Marketing * Chargé.e d’étude * -… En cliquant sur le lien ci-après, vous trouverez les offres collectées disponibles lors de l’événement et les liens de candidature pour chaque offre : [**? FICHIER D’INSCRIPTION ?**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kijPYt9FDFO_Gzxre_wGgr90mlJq01WgYLyx6Gf-HyI/edit#gid=0) _Je vous invite à faire vos inscriptions rapidement car des offres ont presque atteint la limite des candidatures._ _⛔ Attention : L’inscription est obligatoire pour participer à l’événement. Les personnes non-inscrites ne pourront accéder au job dating._ _Une fois le formulaire en ligne complété, il est primordial d’envoyer le CV du.de la jeune inscrit.e à l’adresse_ **_[apprentissage@convergence93.fr](mailto:apprentissage@convergence93.fr)_** _avec pour objet « CV-NOM PRÉNOM-INTITULÉ DU POSTE- JOB DATING 30 NOV »_ _L’inscription n’est considérée complète qu’une fois le CV du.de la jeune reçu !_ **Pour rappel :** * Les inscriptions sont ouvertes uniquement aux jeunes déjà inscrit.e.s ou pré-inscrit.es en CFA * Les CV ne seront pas communiqués en amont aux entreprises participantes. * Les inscriptions sont limitées à 8 candidat.es maximum par offre. Convergence93 – Réseau des Missions Locales de Seine-Saint-Denis 32 rue Delizy (bat 2), 93500 Pantin

