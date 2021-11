JOANDA – 1000 ANS Béziers, 18 décembre 2021, Béziers.

JOANDA – 1000 ANS Béziers

2021-12-18 – 2021-12-18

Béziers Hérault

19 EUR Ce n’est pas du rap-gangsta ni de la dance-pop, pas d’électro-swing ni du new reggaeton. Joanda, c’est la rencontre d’une personnalité authentique, d’un univers artistique, d’une terre couleur soleil. C’est au bord de la Méditerranée, depuis l’Occitanie, que le chanteur et ses musiciens ont concocté un concert solaire et fédérateur. Des instruments sucrés aux sonorités portées par les mille ans d’une terre de caractère. Le concert nous entraine là où le soleil respire. Là où le bonheur est fait maison.

Assis au bord de la Méditerranée, là où la mer dialogue avec les terres du Languedoc, Joanda aime écouter le Monde.

C’est ici qu’il est né, façonné par mille ans de culture, de langue, d’accent, de secrets, de pierres, de saisons. C’est au creux de sa terre couleur soleil qu’il compose et écrit ses chansons.

Artiste: Joanda

Distribution physique et numérique: Inouie Distribution

Réalisateur : Jérémy Dirat (Warner Music France)

Mixage : Erwin Autrique (studio ICP Bruxelles)

Auteur-compositeur-Interprète : Joanda

Arrangeurs : Joanda/Jérémy Dirat

SUR SCÈNE

Joanda : auteur-compositeur/ cistre occitan/ chant

Joan-Miquèl Pelegrin : Flûtes/alto/accordéon/ choeurs

Julian Ascencio : Piano/ Claviers/ Programmation/ choeurs

Dàvid Tobena : Guitare flamenca/ choeurs

Somsí Vilayleck : Basse

Lionèl Martinez : Percussions/Batterie/ choeurs

Danito : Sonorisation-Lumières

Ingénieur son : Christophe Le Leannec

Régisseur : Julie Aliaga

