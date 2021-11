Jimmy et ses soeurs – La compagnie de Louise Saint-Vincent-de-Tyrosse, 11 décembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Jimmy et ses soeurs – La compagnie de Louise Saint-Vincent-de-Tyrosse

2021-12-11 15:00:00 – 2021-12-11

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

8 EUR “Et si… le monde avait basculé.

Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des femmes.

Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon. Devenait Jimmy Fisher. Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que cela lui offre ?

Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveront-elles leur place ?

“Et si… le monde avait basculé.

Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des femmes.?..

“Et si… le monde avait basculé.

Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des femmes.

Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon. Devenait Jimmy Fisher. Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que cela lui offre ?

Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveront-elles leur place ?

LMA-LAndesatlantiquesud

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2021-07-09 par