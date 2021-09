Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille JIM YOUNGER’ S SPIRIT / Bachir Al Acid / The Seven Levels Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le vendredi 22 octobre à 20:30

Jim Younger’s Spirit ( Rock psyché) “les local heroes” du Molotov. Rock’n folk, les Inrock, Longueur d’onde…en disent aussi le plus grand bien. Bachir Al Acid est un groupe issu de la rencontre entre Johnny Rotten et Claude François dans les toilettes secrètes de la zone 51. The Seven levels (Rock) Paf : 6 euros pass sanitaire

6€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

