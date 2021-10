Saint-Hilaire-du-Harcouët Ludothèque La Cabane à Jeux Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët [Jeux] Présentation de la sélection de Noël Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

[Jeux] Présentation de la sélection de Noël Ludothèque La Cabane à Jeux, 5 novembre 2021, Saint-Hilaire-du-Harcouët. [Jeux] Présentation de la sélection de Noël

Ludothèque La Cabane à Jeux, le vendredi 5 novembre à 16:00

**Venez nombreux aux heures d’ouverture exceptionnelle de 16h à 19h !**

Gratuit, ouvert à tous. Passe sanitaire obligatoire.

Angéline Gaudin, ludothécaire, vous donnera des idées de choix de jeux pour Noël. Sur place, vous pourrez les tester et JOUER ! Ludothèque La Cabane à Jeux 36 boulevard Victor Hugo à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T16:00:00 2021-11-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Ludothèque La Cabane à Jeux Adresse 36 boulevard Victor Hugo à Saint-Hilaire-du-Harcouët Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët lieuville Ludothèque La Cabane à Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët