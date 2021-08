Laneuveville-devant-Nancy Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle Jeux géants : qui va gagner ? Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Catégories d’évènement: Laneuveville-devant-Nancy

Meurthe-et-Moselle

Jeux géants : qui va gagner ? Château de Montaigu, 19 septembre 2021, Laneuveville-devant-Nancy. Jeux géants : qui va gagner ?

Château de Montaigu, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre.

Venez tester vos talents au Puissance 4, chamboule-tout ou Maxi gruyère et défier vos proches ! Des jeux géants en bois seront en libre accès. Château de Montaigu 167 rue Lucien Galtier, 54410 Laneuveville-devant-Nancy Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Château de Montaigu Adresse 167 rue Lucien Galtier, 54410 Laneuveville-devant-Nancy Ville Laneuveville-devant-Nancy lieuville Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy