Espace Jeunesse du Chambon-Feugerolles, le mercredi 29 septembre à 17:30

Venez jouer et partager votre expérience lors d’**un débat sur la place des personnages féminins dans les jeux vidéo**. **Mercredi 29 septembre 2021 de 17h30 à 19**, animé par l’association [Zoomacom](http://www.zoomacom.org) Dans le cadre des **Semaines de l’Égalité** et de la **Semaine Super-Écrans**.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires, gel hydroalcoolique. Sur inscription.

Jeux sur différentes consoles, suivi d’un débat sur la place des personnages féminins dans les jeux vidéo Espace Jeunesse du Chambon-Feugerolles 28 rue de la République 42500 Le Chambon-Feugerolles Le Chambon-Feugerolles Loire

