La ferme de Nicolas, le samedi 19 juin à 14:30

TRAME, une association engagée dans l’agroécologie, s’allie à La ferme de Nicolas pour vous proposer des animations autour de l’agriculture. Vous pourrez ainsi découvrir la ferme, prendre un grand bol d’air frais, tout en apprenant et s’amusant ! C’est l’occasion d’échanger vos idées sur le système agricole et de participer à des jeux dans une ambiance conviviale !

Accès libre

Jeux ludiques, ambiance conviviale pour en savoir plus sur l'agriculture ! La ferme de Nicolas La Beauvairie 35520 La Mézière

2021-06-19T14:30:00 2021-06-19T17:00:00

