Jeux d'hiver – divers jeux 2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Lapoutroie Haut-Rhin Lapoutroie Petits et grands profitent des différents espaces qui sont à leur disposition. Retrouvez nos grands classiques (les jeux surdimensionnés, le top des jeux de société, ou l’espace des tout-petits), mais également nos rendez-vous phares avec le coin « Comme les grands », les toboggans à billes, ou le monde Playmobil©. Une petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront pas des parties endiablées. Alors retrouvez nous pour un moment riche en découverte et en convivialité. Tous en jeu! Une journée de jeux pour tous les amateurs de 0 à 107 ans. Pour jouer, tester, construire et découvrir. +33 3 89 47 28 84 Petits et grands profitent des différents espaces qui sont à leur disposition. Retrouvez nos grands classiques (les jeux surdimensionnés, le top des jeux de société, ou l’espace des tout-petits), mais également nos rendez-vous phares avec le coin « Comme les grands », les toboggans à billes, ou le monde Playmobil©. Une petite restauration sera à disposition des accros qui ne décolleront pas des parties endiablées. Alors retrouvez nous pour un moment riche en découverte et en convivialité. Tous en jeu! dernière mise à jour : 2021-10-15 par

