Médiathèque du Bois fleuri, le mercredi 27 octobre à 15:00

Tu pourras retrouver tes héros préférés, tester les jeux des Trois Brigands, d’Ariol, de Loulou, Cornebidouille et bien d’autres encore ! Viens partager un moment de joie et de bonne humeur. [↓ Programme annuel des ateliers]([https://bit.ly/AteliersBF2021](https://bit.ly/AteliersBF2021) )

Gratuit sur inscription

L’équipe du secteur Jeunesse de la médiathèque te fait découvrir les jeux de société certains mercredis après-midi des vacances scolaires. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:00:00

