Jeux de construction ! Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou, 21 décembre 2021

du mardi 21 décembre au mercredi 12 janvier 2022

Des jeux de construction prêtés par la boutique de jeux « La poule à pois » de Châteaugiron seront en accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Venez en famille jouer, construire, déconstruire ! Renseignements : 0299378471 / [mediatheque@nouvoitou.fr](mailto:mediatheque@nouvoitou.fr) La médiathèque sera fermée les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le samedi 1er janvier 2022 Réouverture le mardi 4 janvier 2022 à 16h00

Entrée libre, aux horaires d’ouverture, port du masque et pass sanitaire obligatoires

