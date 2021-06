Toulouse Théâtre Sorano Haute-Garonne, Toulouse Jeunesse(s) en territoire Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Jeunesse(s) en territoire Théâtre Sorano, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse. Jeunesse(s) en territoire

Théâtre Sorano, le samedi 19 juin à 18:00

### Création partagée **Un projet culturel de territoire par les jeunes, avec les jeunes et sur la jeunesse.** Le projet _Jeunesse(s) en territoire_ propose la rencontre théâtrale des jeunesses sur trois territoires de la région Occitanie. L’objectif : se rencontrer et offrir des visions de la jeunesse au public, par le biais de 3 présentations. Trois groupes, de 10 volontaires environ, élaborent avec En compagnie des Barbares un travail de création artistique depuis septembre 2020. Après la découverte du texte Il faut bien que jeunesse, ils ont réalisé des entretiens individuels, Sarah Freynet a écrit pour eux des textes courts, qui seront mis en scène par trois jeunes metteurs en scène (Mélanie Vayssettes, Simon le Floc’h, Guillaume Langou). Trois restitutions sont programmées sur les scènes du Théâtre des Deux Points (avec la MJC Rodez, la mission locale, l’école de la deuxième chance -12), à l’Abbaye de Sorèze (avec l’ADDA du Tarn et le lycée Touscayrats – et au Théâtre Sorano. ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/jeunesses-en-territoire/) ![]() ### Infos pratiques Samedi 19 juin à 18h

Gratuit sur réservation

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T18:00:00 2021-06-19T19:59:00

