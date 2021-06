Jeudis Lamballais : visite du jardin médiéval Lamballe-Armor, 19 août 2021-19 août 2021, Lamballe-Armor.

Jeudis Lamballais : visite du jardin médiéval 2021-08-19 – 2021-08-19

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Jardin situé aux abords de l’église Saint-Jean. Ce jardin de 600 m2 est inspiré des jardins du Moyen-âge. Les variétés de végétaux employés, la configuration des lieux (découpage géométrique en 4 zones), les parterres délimités par des fascines (buis) de façon à ne pas marcher sur les plantes pour l’entretien, correspondent à ce qui était réalisés et cultivés au Moyen-âge.

Au centre du jardin, se trouve une pergola avec des rosiers et des plantes grimpantes, un lieu propice à la méditation et au repos.

Ce jardin médiéval se divise en 4 espaces autrement dit 4 jardins en 1 :

– Hortus (plantes et fleurs à manger) : estragon, sarrazin, ciboulette, panais, tournesol, etc.

– Jardin des simples (plantes à soigner) : parterre des femmes, coupes vulnéraires, maux de ventre et fièvre

– Jardin de Marie (lieu de méditation, plantes à fleurir) : acanthe, lavande, œillet, muguet, pâquerettes, etc.

– Les plantes utilitaires : les liqueurs (Absinthe, angélique, camomille, etc.), les magiques (bleuets, sauge, mandragore, etc.), les textiles tinctoriales (chanvre, garance, lin, etc.) et « La Bible », lieu de recueillement en hommage aux défunts (cerfeuil, aubépine, armoise, etc.)

+33 2 96 31 05 38

