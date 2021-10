Jeudis de Roches Brunes « Classique » : Trio piano, violon, violoncelle Dinard, 2 décembre 2021, Dinard.

Jeudis de Roches Brunes « Classique » : Trio piano, violon, violoncelle Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

2021-12-02 19:00:00 – 2021-12-02 Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

ARTISTES

Eve-Melody Salom (Piano)

Valentin Hoffmann (violoncelle)

Dhyani Heath (violon)

Eve-Melody Salom :

Eve-Melody Salom commence ses études musicales et de danse au Conservatoire de Dijon avant d’intégrer en 2015 le Conservatoire de Paris (CNSMDP) en piano dans la classe de Denis Pascal. Elle obtient en 2020 son diplôme de Master. Passionnée de musique de chambre, elle rejoint au CNSMDP la classe de Claire Désert en 2019 ainsi que la même année la classe d’alto de Pierre-Henri Xuereb. Régulièrement sollicitée par de nombreux festivals, elle se produit en soliste, avec orchestre ou en diverses formations de musique de chambre. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle remporte en 2020 le prix au concours Yamaha Music Foundation of Europe en piano.

Dhyani Dharmawati Heath :

Née en 1994 à New York, Dhyani Dharmawati Heath commence le violon à l’âge de 7 ans auprès de Sylveline Bourion et Pavel Feldman à Montréal. À partir de 2017, elle se produit en soliste à l’American Romantic Orchestra, au Vermont Mozart Festival et à l’orchestre de chambre de Galice, donne des récitals en France, aux États-Unis, au Canada, en Autriche. Boursière du Stephen and Denis Adams Scholarship, du Phipps White Scholarship, et du Prix Broadus Erle, elle poursuit ses études au Mozarteum Salzburg auprès d’Igor Ozim et à la Yale School of Music auprès de Hyo Kang. Reçue au CNSMDP, elle obtient son master en 2020 auprès de Michael Hentz.

Valentin Hoffmann :

Né en 2001, Valentin Hoffmann débute ses études de violoncelle au conservatoire de Brest dans la classe de Marie-Pierre Pinard. Il intègre en 2016 le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt pour poursuivre sa formation auprès de Xavier Gagnepain, avant d’être reçu en 2020 au CNSMDP dans la classe de Marc Coppey et de Pauline Bartissol. En plus de son plaisir à jouer le répertoire soliste pour son instrument, il affectionne tout particulièrement la pratique de la musique d’ensemble, qui fait grandement partie de sa vie musicale. Ses participations aux concerts de l’Orchestre des Jeunes d’Île de France, aux sessions de l’Orchestre Français des Jeunes, ainsi que sa pratique assidue de la musique de chambre, dans le cadre de sa formation ou en-dehors, en sont des exemples.

PROGRAMME

Antonín Dvořák : trio n°4 op.90 « Dumky »

Dmitri Chostakovitch : trio n°2 op.67

Infos pratiques

Jeudi 2 décembre 2021 / 19 h

Villa « Les Roches Brunes » – 3, allée des Douaniers

Port du masque obligatoire

Présentation du pass sanitaire

Billetterie

Tarifs :

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 16 €

Tarif -12 ans : 11 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles

Jeudi 2 décembre 2021 – 19h00 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

ARTISTES

Eve-Melody Salom (Piano)

Valentin Hoffmann (violoncelle)

Dhyani Heath (violon)

Eve-Melody Salom :

Eve-Melody Salom commence ses études musicales et de danse au Conservatoire de Dijon avant d’intégrer en 2015 le Conservatoire de Paris (CNSMDP) en piano dans la classe de Denis Pascal. Elle obtient en 2020 son diplôme de Master. Passionnée de musique de chambre, elle rejoint au CNSMDP la classe de Claire Désert en 2019 ainsi que la même année la classe d’alto de Pierre-Henri Xuereb. Régulièrement sollicitée par de nombreux festivals, elle se produit en soliste, avec orchestre ou en diverses formations de musique de chambre. Lauréate de plusieurs concours internationaux, elle remporte en 2020 le prix au concours Yamaha Music Foundation of Europe en piano.

Dhyani Dharmawati Heath :

Née en 1994 à New York, Dhyani Dharmawati Heath commence le violon à l’âge de 7 ans auprès de Sylveline Bourion et Pavel Feldman à Montréal. À partir de 2017, elle se produit en soliste à l’American Romantic Orchestra, au Vermont Mozart Festival et à l’orchestre de chambre de Galice, donne des récitals en France, aux États-Unis, au Canada, en Autriche. Boursière du Stephen and Denis Adams Scholarship, du Phipps White Scholarship, et du Prix Broadus Erle, elle poursuit ses études au Mozarteum Salzburg auprès d’Igor Ozim et à la Yale School of Music auprès de Hyo Kang. Reçue au CNSMDP, elle obtient son master en 2020 auprès de Michael Hentz.

Valentin Hoffmann :

Né en 2001, Valentin Hoffmann débute ses études de violoncelle au conservatoire de Brest dans la classe de Marie-Pierre Pinard. Il intègre en 2016 le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt pour poursuivre sa formation auprès de Xavier Gagnepain, avant d’être reçu en 2020 au CNSMDP dans la classe de Marc Coppey et de Pauline Bartissol. En plus de son plaisir à jouer le répertoire soliste pour son instrument, il affectionne tout particulièrement la pratique de la musique d’ensemble, qui fait grandement partie de sa vie musicale. Ses participations aux concerts de l’Orchestre des Jeunes d’Île de France, aux sessions de l’Orchestre Français des Jeunes, ainsi que sa pratique assidue de la musique de chambre, dans le cadre de sa formation ou en-dehors, en sont des exemples.

PROGRAMME

Antonín Dvořák : trio n°4 op.90 « Dumky »

Dmitri Chostakovitch : trio n°2 op.67

Infos pratiques

Jeudi 2 décembre 2021 / 19 h

Villa « Les Roches Brunes » – 3, allée des Douaniers

Port du masque obligatoire

Présentation du pass sanitaire

Billetterie

Tarifs :

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 16 €

Tarif -12 ans : 11 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles

Jeudi 2 décembre 2021 – 19h00 – Villa les Roches Brunes

Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

dernière mise à jour : 2021-10-26 par