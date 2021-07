Tartas Tartas Landes, Tartas Jeudi d’été – Les Swing Cocottes Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Jeudi d’été – Les Swing Cocottes Tartas, 26 août 2021-26 août 2021, Tartas. Jeudi d’été – Les Swing Cocottes 2021-08-26 20:30:00 – 2021-08-26 23:00:00

Tartas Landes Tartas Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas. Cette semaine découvrez Les Swings Cocottes. Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous saupoudre de bonne humeur, fait mousser vos émotions et vous mijote des histoires en chansonnettes. Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas. Cette semaine découvrez Les Swings Cocottes. Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous saupoudre de bonne humeur, fait mousser vos émotions et vous mijote des histoires en chansonnettes. +33 5 58 73 41 06 Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas. Cette semaine découvrez Les Swings Cocottes. Resté dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous saupoudre de bonne humeur, fait mousser vos émotions et vous mijote des histoires en chansonnettes. ABC com dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Tartas Adresse Ville Tartas lieuville 43.83142#-0.81011