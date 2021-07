Nantes Fabrique Dervallières (La) Loire-Atlantique, Nantes Jeudi des Fabriques : Stellar Music Ensemble Fabrique Dervallières (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : oui Tout public Le Stellar Music Ensemble explore les folklores du grand cercle du monde à la recherche d’une nouvelle transe. Le chant de gorge inuit rencontre les rythmes de Mélanésie, le violon traditionnel irlandais danse sur un air de Bollywood, les cordes se transforment en sanza africaine ou en vielle à roue. En résidence à la Fabrique Dervallières-Zola, l’ensemble nous invite à plonger dans son univers musical singulier à l’occasion d’une ouverture publique. Fabrique Dervallières (La) 19 Rue Jean Marc Nattier Dervallières – Zola Nantes

