Jeudi des Fabriques : Cie 114 – Pédé.e Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Nantes.

2021-09-30

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui +12 ans

PE?DE?.E : insulte dans la bouche de celui.celle qui ne l’est pas. Dans la bouche de celui.celle qui l’est, c’est un retournement de stigmate, c’est s’emparer de ce qui est sense? te de?truire et l’utiliser pour en faire ta force, une facette de ton identite? « Pe?de?.e », c’est trois te?moignages, tant partage?s et tant e?prouve?s, de comment vivre sa sexualite? en tant que minorite? LGBTQI+ quand on a e?volue? dans un milieu ou? le terme homosexuel n’existe me?me pas en pense?e. Il y a Nico, le petit gars de province qui tombe amoureux de ses potes de lyce?e et aussi de ceux d’apre?s le lyce?e. Il y a Manu, la lesbienne butch, c’est une te?te bru?le?e, elle adore Virginie Despentes, elle a lu 1000 fois King Kong The?orie. Elle ne veut pas e?tre un mec, elle n’aime pas les mecs, elle refuse l’oppression. Et il y a Less, celle qui a peut e?tre trouve? l’amour dans les bras de femmes plus mu?res qu’elle, plus su?res d’elles qu’elle, c’est une lolita qui cherche juste la tendresse. Elle en a bave? avec les gars, parce qu’elle s’ennuyait alors elle se laissait faire, mais plus maintenant. Deuxième volet de la trilogie des monstres intérieurs de Nicolas Petisoff, initiée en 2019 avec le premier monstre identité « Parpaing », « Pédé.e » nous parle de comment s’autoriser a? aimer quand l’amour apparaît comme hors-norme aux yeux de la socie?te? ? www.facebook.com/114Cie

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) 30 Boulevard de la Liberté Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes