JEUDI DE LA CULTURE – SOUL STUFF EN CONCERT
Salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy

2021-12-02 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-02 21:30:00 21:30:00

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Le groupe réunit des passionnés de musique “soul” sous toutes ses formes, qu’il s’agisse d’enregistrements d’artistes légendaires tels qu’ Aretha Franklin, Otis

Redding, Sam & Dave, Wilson Pickett, The Blues Brothers, ou de productions plus diversifiées (Etta James, Tina Turner, Tower of Power, Huey Lewis …),

qu’il complète volontiers avec ses propres arrangements.

Au menu, une prestation dynamique et variée, rodée en concerts, animations, ou en tout autre type d’événement musical. Vous vous ferez rapidement emporter

par le «groove» déployé par sa section rythmique, les arrangements concoctés par ses trois cuivres, les émotions transmises par sa chanteuse, au sein d’une

formation où bonne humeur et virtuosité se côtoient avec bonheur… Entrée gratuite sur réservation (06-26-60-45-43 ou philippe.mifsud@esseylesnancy.fr) en précisant votre nom et le nombre de place – masque obligatoire philippe.mifsud@esseylesnancy.fr +33 3 54 50 20 70 ville d’Essey-les-Nancy

