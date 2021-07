Jeu l’océan et moi Maison écocitoyenne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Bordeaux.

Jeu l’océan et moi

du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet à Maison écocitoyenne

?⛵ Sailing Hirondelle, l’expédition bretonne qui explore l’océan à travers les récits des gens qui le vivent, et le protègent vous invite à découvrir nos liens avec l’océan ! L’Océan et Moi est un quiz sur les liens entre humains et océan à destination des 7 à 77 ans (et même au-delà). Thématiques abordées : pollution plastique, changement climatique, transport maritime, tourisme côtier, énergies marines renouvelables, pêche durable, biodiversité. Gratuit, en accès libre. ? En savoir plus sur l’expédition : [[https://www.sailinghirondelle.com/](https://www.sailinghirondelle.com/)](https://www.sailinghirondelle.com/) Une expédition à la voile entièrement dédiée à la création d’outils de sensibilisation à une relation plus durable avec l’océan. Ces reportages montrent les impacts locaux d’une crise environnementale globale, et les solutions à l’échelle locale pour y faire face. Découvrez l’océan à travers ceux qui aiment et vivent la mer au quotidien, et qui agissent à leur échelle pour un avenir plus durable.

Gratuit, entrée libre

On est tou.te.s lié.e.s à l’océan – mais comment ? L’Océan et Moi est un quiz sur les liens entre humains et océan à destination des7 à 77 ans

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T16:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T16:00:00