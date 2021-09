Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Jeu du Tao à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Jeu du Tao à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc, 26 septembre 2021, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Jeu du Tao à Belmontet 2021-09-26 14:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 Cabinet d’Emilie Pardes Belmontet

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc 40 EUR 40 Durée : 4-5h De 3 à 6 personnes. Emilie Pardes, thérapeute systémique, vous accueille à son cabinet de Belmontet, près de Montcuq pour participer à une journée de Jeu du Tao. Ce jeu d’intelligence collective et coopératif permet d’explorer et de concrétiser sa quête, son intention, son projet qu’il soit matériel, affectif, professionnel ou spirituel. Avec profondeur et légèreté! epardes@hotmail.fr +33 6 23 66 77 30 Durée : 4-5h De 3 à 6 personnes. Tao World dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Montcuq-en-Quercy-Blanc Adresse Cabinet d'Emilie Pardes Belmontet Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc lieuville 44.36577#1.15357