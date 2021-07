Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Jeu découverte : Le rallye de Super Susu au Havre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le rallye de Super Susu au Havre (jeu découverte pour enfants). Connais-tu Super Susu ? Super Susu est une petite havraise pas comme les autres… Elle a un super-pouvoir : elle connait TOUT, absolument TOUT sur sa ville. Oui mais voilà, Super Susu s’ennuie… Elle aimerait tellement se faire de nouveaux amis qui comme elle sauraient tout sur sa ville ! Tu veux relever le défi ? Alors rejoins-nous vite pour un parcours urbain, résous les énigmes et gagne des points pour devenir un Super-Havrais ou une Super-Havraise ! A partir de 5 ans

