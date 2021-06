Saint-Pierre-en-Auge Médiathèque Marcel-Rivière Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Jeu d’échecs Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Jeu d’échecs Médiathèque Marcel-Rivière, 17 juin 2021-17 juin 2021, Saint-Pierre-en-Auge. Jeu d’échecs

Médiathèque Marcel-Rivière, le jeudi 17 juin à 14:00

Vous êtes un joueur d’échecs ou vous souhaitez le devenir, venez nous rejoindre pour vous initier ou vous perfectionner.

Gratuit / Sur inscription

0 Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint Benoit Saint Pierre sur Dives Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T14:00:00 2021-06-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Marcel-Rivière Adresse 23 rue Saint Benoit Saint Pierre sur Dives Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge