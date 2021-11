Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Jeu de piste pour enfants Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Jeu de piste pour enfants à la salle des fêtes LANNEMEZAN Lannemezan

2021-12-04

2021-12-04 – 2021-12-04 à la salle des fêtes LANNEMEZAN

Lannemezan Hautes-Pyrénées Jeu de piste pour enfants : Lannemezan Express.

De nombreux lots à gagner.

9h30 : Randonnée facile de 30km avec l’UCP (Inscription à 9h30 – Départ à 10h)

9h30 : Randonnée pédestre avec les Joggers du Plateau. (Inscription à 9h30 – Départ à 10h)

12h : Repas Paella (12€) inscriptions avant le 30/11 au 06.82.84.63.83.

14h : Challenge avec l’UCP sur Home Trainer.

15h : Initiation et tournoi amical d’échecs avec « le Fou Blanc » Pass sanitaire obligatoire en intérieur.

Renseignements au 06.83.42.54.77 +33 6 83 42 54 77 à la salle des fêtes LANNEMEZAN Lannemezan

