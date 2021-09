Jeu de piste : les célébrités prennent vie au musée ! Musée Jean-Jacques Rousseau, 18 septembre 2021, Montmorency.

Jeu de piste : les célébrités prennent vie au musée !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jean-Jacques Rousseau

Le Musée Jean-Jacques Rousseau présente l’exposition : Célébrités et Célébrations Arts, Lettres et Fêtes à Montmorency De Jean-Jacques Rousseau à Jean Bertheroy Cette exposition évoque des personnalités des arts et des lettres, ayant habité ou séjourné à Montmorency du milieu du XVIIIe au début du XXe siècle. Associée à l’image du philosophe Jean-Jacques Rousseau à l’époque des Lumières, Montmorency devient au XIXe une ville de villégiature où sont organisés des fêtes culturelles et des bals populaires qui ont marqué son histoire. De grands noms comme le compositeur André Grétry, l’écrivaine George Sand, la tragédienne Rachel Félix, l’actrice Sarah Bernhardt, ou l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand, côtoient des noms plus méconnus aujourd’hui, comme l’illustre famille de sculpteurs Carrier-Belleuse, le peintre, illustrateur et écrivain Maurice Leloir, le peintre décorateur Charles Séchan, ou encore l’écrivaine Jean Bertheroy. Visitez l’exposition et retrouvez les célébrités des arts et des lettres dans le musée et ses jardins : elles vous délivreront des indices vous permettant de réussir ce jeu de piste… et qui sait, vous deviendrez peut-être vous aussi une célébrité !

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques-Rousseau 95160 Montmorency Montmorency Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00