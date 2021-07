Chenôve Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres Chenôve, Côte-d'Or Jeu de piste et Rallye photo à Chenôve Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

Jeu de piste et Rallye photo à Chenôve Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Chenôve. Jeu de piste et Rallye photo à Chenôve

le vendredi 17 septembre à Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres

La ville de Chenôve propose aux écoles élémentaires de Chenôve, deux parcours de découvertes des différents lieux patrimoniaux de Chenôve.

Sur inscription

Jeu de piste patrimoniale à destination des écoles élémentaires de Chenôve. Le Cèdre – Centre culturel et de rencontres 9 Esplanade de la République 21300 Chenôve Chenôve Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chenôve, Côte-d'Or Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres Adresse 9 Esplanade de la République 21300 Chenôve Ville Chenôve lieuville Le Cèdre - Centre culturel et de rencontres Chenôve