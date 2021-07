Saint-Étienne Demeure Chamoncel,maison du patrimoine et des lettres Loire, Saint-Étienne Jeu de piste en famille des Monuments historiques Demeure Chamoncel,maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Jeu de piste en famille des Monuments historiques Demeure Chamoncel,maison du patrimoine et des lettres, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Étienne. Jeu de piste en famille des Monuments historiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Demeure Chamoncel, maison du patrimoine et des lettres

Le saviez-vous ? Saint-Étienne compte 39 Monuments historiques ! Ce jeu de piste en famille vous permet de lever les yeux sur quelques un d’entre eux, situés en centre-ville. À l’aide d’un livret, partez à leur recherche, en toute autonomie ! Adapté aux enfants de 8 à 12 ans.

Retrait des livrets devant la Demeure Chamoncel, 5, place Boivin

Jeu de piste découverte des Monuments historiques du centre-ville de Saint-Etienne Demeure Chamoncel,maison du patrimoine et des lettres 5, place Boivin, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Demeure Chamoncel,maison du patrimoine et des lettres Adresse 5, place Boivin, 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Demeure Chamoncel,maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne