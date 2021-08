Flers Musée du château de Flers Flers, Orne Jeu de piste au musée Musée du château de Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Jeu de piste au musée Musée du château de Flers, 18 septembre 2021, Flers. Jeu de piste au musée

le samedi 18 septembre à Musée du château de Flers

Musette la chouette, la mascotte du musée, a disparu ! Aidez-nous à la retrouver!

Sur inscription

Jeu de piste “Mais où est donc partie Musette”? Musée du château de Flers Avenue du Château, 61104 Flers Flers Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Musée du château de Flers Adresse Avenue du Château, 61104 Flers Ville Flers lieuville Musée du château de Flers Flers