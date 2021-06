Menton Musée de Préhistoire régionale Alpes-Maritimes, Menton Jeu de piste au musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire régionale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Jeu de piste de l’été pour les jeunes à suivre en famille : trouver dans les expositions des représentations d’animaux, reconnaître les animaux réels et les animaux fantastiques, noter les lettres associées et les mettre dans l’ordre pour découvrir les noms de deux écrivains français qui ont été inspirés par les animaux. Musée de Préhistoire régionale Du 8 juillet au 30 août. De 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi et les jours fériés. Illustration: statuette en terre cuite représentant une vache (Pompéi, 1er siècle après J.-C.). Objet associé au culte d’Isis. Sur le thème « Le règne animal et nous ». Musée de Préhistoire régionale Rue Lorédan Larchey 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

