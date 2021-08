Nantes CSC Bellevue Loire-Atlantique, Nantes Jeu de lumière CSC Bellevue Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jeu de lumière CSC Bellevue, 24 septembre 2021, Nantes. 2021-09-24 Séances proposées :les 24 et 25 septembre 2021 de 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h

Horaire : 16:30 18:00

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com Séances proposées :les 24 et 25 septembre 2021 de 14h à 15h30 et de 16h30 à 18h Le but du light painting participatif est de rendre la pratique de la peinture lumineuse accessible au plus grand nombre. Il nécessite une pièce sombre, 12 personnes pour 1h30 d’atelier.Il s’agit d’un atelier où le public peut amener son propre appareil photo (peu importe l’appareil) pour pouvoir reproduire les activités avec les conseils reçus lors de l’initiation. Les ateliers se déroulent en 5 étapes :- brève histoire de la pratique, de la caméra obscura à nos jours en passant par Picasso ;- le light painting sur sculptures en grillage, techniques studio ;- le light graff, écriture de lumière ;- la photo truquée, effets spéciaux ;- le free style, combinaison des techniques vues en amont.Avis aux artistes en herbe ! Dans le cadre de Nantes Digital Week CSC Bellevue 25 Rue du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

