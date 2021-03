Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Jeu concours : M’ta ville ! Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le conseil municipal des jeunes organise un jeu concours destiné aux jeunes de 6 à 18 ans ans. De nombreux lots sont à gagner ! Pour participer, c’est simple : 1. Prends-toi en photo dans Colomiers

2. Reproduis ce lieu en briques de construction

3. Prends-toi en photo avec ta construction

4. Envoie ces deux photos sur cmj-colomiers.fr **Date limite d'inscription** : le 16 avril. Règlement du concours sur [cmj-colomiers.fr](https://urlz.fr/f5Pd)

2021-04-16T00:00:00 2021-04-16T23:59:00

