Jérôme Mathevon, piano Clément Rioland, sax proposent une session de musiques improvisées sous influence jazz…. Petite restauration et boissons à consommer sur place. Entrée libre, les consommations ne sont pas majorées. Jauge limitée en raison des mesures sanitaires.

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille

2021-08-05T19:00:00 2021-08-05T21:00:00

