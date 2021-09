JEP – Visites à Caulnes Caulnes, 18 septembre 2021, Caulnes.

JEP – Visites à Caulnes 2021-09-18 – 2021-09-19

Caulnes Côtes d’Armor Caulnes

Kaonia propose une liste de lieux à découvrir à l’occasion des Journées du Patrimoine et figure parmi les “50 coups de cœur “de la Région :

– Eglise Saint pierre St Paul à Caulnes

Samedi et dimanche 10h à 12h et de 14h à 18h

– Exposition de vestiges archéologiques et de photos “Les maisons déshabituées ” par Franck Levis

Ancienne mairie- visite libre, samedi et dimanche 10h à 12h et de 14h à 18h.

– Moulin de Caulnes

samedi et dimanche 10h à 12h et de 14h à 18h. Uniquement les extérieurs

– Anciennes tanneries

Visites libres extérieurs uniquement

En dehors du bourg de Caulnes :

– Château de Couëllan, samedi et dimanche 10h à 12h et de 14h à 18h, extérieurs uniquement, entrée à 2 €

Conférence les P’tits Histoires de Couëllan, samedi et dimanche à 15h et 16h30

– Manoir de la Ville Couvé, uniquement dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

– Moulin de l’Hyoméril, uniquement dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Promenade de la ville Couvé au moulin de l’Hyoméril :

– Pont de la Mercerie – visite libre

– Croix de Pierre – visite libre

www.kaonia22.fr +33 6 12 42 26 80

