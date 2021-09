Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges JEP – EVOCATION ET REPRESENTATION DU TRAVAIL INDUSTRIEL DANS LES VITRAUX LORRAINS Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

JEP – EVOCATION ET REPRESENTATION DU TRAVAIL INDUSTRIEL DANS LES VITRAUX LORRAINS 2021-09-17 17:30:00 17:30:00 – 2021-09-17 19:00:00 19:00:00 Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Dans le cadre de l’exposition “de Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, les toiles métalliques, une aventure industrielle”. La Lorraine a longtemps été une terre d’industrie particulièrement active. Le paysage et l’architecture en sont encore marqués. Toutefois, des témoins plus discrets, plus confidentiels mais non moins prestigieux existent. Ce sont les verrières qui, à leur façon, évoquent cet univers industriel qui a émaillé notre histoire. +33 3 29 51 60 35 ministère de la culture dernière mise à jour : 2021-09-09 par

