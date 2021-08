Clamecy Clamecy 58500, Clamecy JEP 2021 | Musée de Clamecy Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: 58500

Clamecy

JEP 2021 | Musée de Clamecy Clamecy, 19 septembre 2021, Clamecy. JEP 2021 | Musée de Clamecy 2021-09-19 – 2021-09-19 Musée de Clamecy Avenue de la République

Clamecy 58500 Clamecy Nièvre Entrée libre au musée de Clamecy pour les Journées Européennes du Patrimoine : une bonne occasion, pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le faire, de visiter l’exposition temporaire de Charles Loupot ! Visite guidée gratuite prévue à 10h le samedi 18 et le dimanche 19 septembre pour l’exposition temporaire de Charles Loupot. museedeclamecy@wanadoo.fr +33 3 86 27 17 99 Entrée libre au musée de Clamecy pour les Journées Européennes du Patrimoine : une bonne occasion, pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le faire, de visiter l’exposition temporaire de Charles Loupot ! Visite guidée gratuite prévue à 10h le samedi 18 et le dimanche 19 septembre pour l’exposition temporaire de Charles Loupot. dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 58500, Clamecy Autres Lieu Clamecy Adresse Musée de Clamecy Avenue de la République Ville Clamecy lieuville 47.46092#3.52069