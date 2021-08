JEP 2021 : LE CHÂTEAU DE MORTIERCROLLES À SAINT-QUENTIN-LES-ANGES Saint-Quentin-les-Anges, 18 septembre 2021, Saint-Quentin-les-Anges.

JEP 2021 : LE CHÂTEAU DE MORTIERCROLLES À SAINT-QUENTIN-LES-ANGES 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue de Mortiercrolles Château de Mortiercrolles

Saint-Quentin-les-Anges Mayenne Saint-Quentin-les-Anges

EUR 0 2 Ce château est construit entre 1496 et 1499 par Pierre de Rohan, Maréchal de Gié. Comme la Motte-Glain, élevé par le même personnage, dans cette même période troublée consécutive à la Guerre de Cent Ans, le château de Mortier Crolles présente le double caractère d’un site défensif et d’une résidence d’agrément : l’enceinte à larges douves et tours, aux angles conserve son imposant châtelet, en appareil alterné de brique et pierre blanche ; le corps de logis est encore de caractère très gothique (moulures prismatiques des fenêtres, lucarnes très ornées) bien que la structuration très régulière et symétrique de la façade, de part et d’autre d’un étonnant porche d’entrée, soit déjà très avancée.

Au programme :

– visite libre des extérieurs, samedi 18 at dimanche 19 septembre de 12h à 18h.

– visites guidées : samedi 18 à 14h30 et 16, dimanche 19 à 14h, 15h15 et 16h30 (tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans)

– le dimanche 19 septembre de 12h à 18h, démonstration de fabrication de quenouilles d’argiles pour la restauration.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez le Château de Mortiercrolles à Saint-Quentin-les-Anges.

+33 6 77 61 66 62 http://www.mortiercrolles.fr/

