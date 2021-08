JEP 2021 : CHÂTEAU D’EAU LE SABLE Daon, 17 septembre 2021, Daon.

JEP 2021 : CHÂTEAU D’EAU LE SABLE 2021-09-17 – 2021-09-18

Daon Mayenne Daon

EUR 1 1 Venez découvrir du château-d’eau, un panorama sur 360° de la campagne du haut anjou. Vous pourrez admirer le travail de rénovation et l’installation de cet édifice de 40 m dont ses chambres, ses 9 escaliers, et ses pièces de vie car ce gîte est destiné à la location pour des rassemblements familiaux et séminaires.

L’ascension se fait uniquement par les escaliers.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découvrez le Château d’eau Le Sable à Daon, transformé en gîte.

chateaudeaulesable@gmail.com +33 7 49 39 70 17

