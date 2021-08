Clamecy Clamecy 58500, Clamecy JEP 2021 | Au fil des lavoirs de Clamecy Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: 58500

Clamecy

JEP 2021 | Au fil des lavoirs de Clamecy Clamecy, 18 septembre 2021, Clamecy. JEP 2021 | Au fil des lavoirs de Clamecy 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18

Clamecy 58500 Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, au fil des lavoir vous propose une promenade en canoë et à pied, à la découverte des lavoirs de Clamecy. Une veillée est organisée au lavoir de Moulot. martine.lemaitre123@orange.fr +33 3 86 24 45 14 Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, au fil des lavoir vous propose une promenade en canoë et à pied, à la découverte des lavoirs de Clamecy. Une veillée est organisée au lavoir de Moulot. dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 58500, Clamecy Autres Lieu Clamecy Adresse Ville Clamecy lieuville 47.4596#3.51876