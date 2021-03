Jeff Panacloc en spectacle, 11 février 2022-11 février 2022, Montbéliard.

Jeff Panacloc en spectacle 2022-02-11 20:00:00 – 2022-02-11 23:00:00 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard Doubs Montbéliard Doubs

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans de nouvelles aventures. La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés les uns que les autres !

Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ? Peut-on s’appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ?

> A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

info@axone-montbeliard.fr +33 9 70 25 22 12 http://www.axone-montbeliard.fr/

Après une tournée triomphale de trois ans pour leur premier spectacle, un burn out, une thalasso, et plusieurs délits de fuite, Jeff et Jean-Marc reviennent dans de nouvelles aventures. La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés les uns que les autres !

Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ? Peut-on s’appeler Jacqueline et rester sexy en maillot 2 pièces ?

> A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.