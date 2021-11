JEANNE Théâtre de l’Échangeur, 4 décembre 2021, Bagnolet.

Théâtre de l’Échangeur, le samedi 4 décembre à 17:00

Lectures du texte du Projet de création 2023 JEANNE Texte et mise en lecture Yan Allegret Avec Sandy Boizard, Olivier Constant, Olga Abolina et la voix de Yoshi Oïda. Texte Lauréat ARTCENA. Aide à la création du CNL. Prime d’inédit France Culture. Auteur en résidence de la Région Ile-de-France. Coproduction Espace Bernard Marie Koltès scène conventionnée Metz – Nouveau Gare au Théâtre. Avec le soutien du théâtre de la Tête Noire scène conventionnée. Autre partenaires en cours. Récit d’un départ, d’une recherche en soi et à travers la ville, Jeanne est une pièce-fleuve qui emprunte le chemin de la sidération vers une possible résilience. Sans raison explicable, une femme, un jour, ne rentre plus chez elle. Délaissant travail, amour, enfants, Jeanne se réfugie dans une chambre d’hôtel anonyme, puis dans la ville elle-même. Paysages urbains, ciels, déchirements, extases, nuits blanches devant le fleuve, parcs publics, vol d’étourneaux et marches immenses à travers la ville, comme autant d’étapes de la redécouverte de soi-même et du réel. En s’inspirant du phénomène des « disparus volontaires », la pièce réunit autour de Jeanne son mari Eloi, comme un fil d’Ariane, leur fils Léo, un homme répondant au nom du « Vieil homme étourneau » et une présence étrange émanant de l’hôtel: une jeune fille dont la chambre s’est peu à peu transformée en marais immense et répondant au nom de… Lou Reed.

sur réservation uniquement

(&) So Weiter – Yan Allegret

