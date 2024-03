Jeanne Michard Latin Quinte Festival Jazz in mars Bois-Guillaume, vendredi 22 mars 2024.

Le festival Jazz in mars est de retour à Bois-Guillaume du 17 au 24 mars 2024.

Révélation de l’année aux Victoires du jazz 2023. Révélation française de l’année pour les revues Jazz Magazine et Jazz News 2022, Jeanne Michard est une habituée de nombreux festivals (TSF jazz, Jazz in Marciac, …) et clubs en France mais aussi à New-York. Avec son sax ténor, à la tête d’un quintet, Jeanne Michard nous offrira un jazz influencé par le bebop dans une atmosphère latin-jazz. Elle reste une rareté dans un monde du jazz encore très masculin, mais surtout, elle possède un talent solide, forgé dans l’admiration des grands du sax et rodé par les jams, représentatif d’une nouvelle génération de musiciennes qui ne craint pas de prendre la tradition du jazz à bras le corps et la fait vivre avec fougue et assurance.

Jeanne Michard Saxophone ténor / chant

Clément Simon piano / chant

Maurizio Congiu contrebasse / chant

Pedro Barrios percussions / chant

Natascha Rogers percussions / chant

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

1530 Rue de la Haie

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie

