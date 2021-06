JEAN-PHILIPPE RICCI (MARATHON DES MOTS) Toulouse, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse.

JEAN-PHILIPPE RICCI (MARATHON DES MOTS) 2021-06-25 20:30:00 – 2021-06-25 21:15:00 CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne

Dès 1977, le grand auteur de polar Jean- Patrick Manchette (1942-1995) commence d’archiver son courrier. On redécouvre aujourd’hui non seulement ses romans (Le petit bleu de la côte Ouest) mais aussi une correspondance inédite, entretenue avec un soin extrême, écrite dans la langue dont il a seul le secret ! Lettres choisies et présentées par Pascal Dessaint

LETTRES DU MAUVAIS TEMPS

Jean-Patrick Manchette

La Table Ronde

Durée: 45 min

