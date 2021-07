Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Jean Louis Aubert Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Jean Louis Aubert Zénith, 8 novembre 2021-8 novembre 2021, Le Grand-Quevilly. Jean Louis Aubert

Zénith, le lundi 8 novembre à 20:00

_Report du 10/03/20 puis du 12/01/21_ La tournée phénomène de Jean-Louis Aubert « OLO TOUR » reprendra les routes de France dès octobre 2021 pour s’achever le 22 mars 2022 à l’AccorArena de Paris. Seul en scène mais bien accompagné, le public va découvrir ses hologrammes qu’il a dévoilés à l’occasion de la tournée des théâtres « Prémices » puis « Prémixces », notamment au Théâtre Mogador, où il s’est installé deux soirs, puis lors des huit concerts exceptionnels au Bataclan. Une scénographie déjà plébiscitée comme « unique au monde » (Le Parisien). Jean-Louis Aubert voulait convier son public à vivre l’apparition puis l’évolution de son rêve holographique ; il s’agissait de partager avec lui la mise en place et le développement de ce dispositif inédit jusqu’à son aboutissement lors de la tournée des zéniths. Le pari est relevé, cet automne, le public va découvrir une nouvelle étape de ce rêve. Mais avant, cet été, il donnera rendez-vous cette fois-ci accompagné de ses musiciens, les « Sculpteurs de Vent », pour offrir aux festivaliers des moments inoubliables. Toujours plus de concerts où Jean-Louis Aubert partagera des moments uniques avec son public, dans cette émotion qui lui est si singulière.

Cat1 : 69€ / Cat 2 : 55€ / Cat 3 : 39€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T20:00:00 2021-11-08T22:30:00

