Maison de la Nature, Parc René Canivenc, le dimanche 5 décembre à 14:30

Marche méditative, pratiques sensorielles et temps de partage dans le parc René Canivenc autour de notre lien profond à la nature, à travers nos sens, nos émotions et nos expériences de vie avec la nature. Tout public, gratuit sur inscription avant le 3 décembre [https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Expériences sensorielles pour découvrir l’arbre comme un sujet plutôt qu’un objet. Maison de la Nature,Parc René Canivenc 53 rue du Moulineau, Gradignan Gradignan Moulineau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T16:30:00

