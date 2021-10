La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Je n’ai jamais su dessiner La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Je n’ai jamais su dessiner La Roche-Jaudy, 25 octobre 2021, La Roche-Jaudy. Je n’ai jamais su dessiner 2021-10-25 15:00:00 – 2021-11-01 19:00:00 L’Atelier 14 20 place du Martray

La Roche-Jaudy Côtes d'Armor La Roche-Jaudy RuzHeol, autrice photographe de Port-Blanc expose son travail original depuis l'été dernier, des créations à partir de la technique photo et des fonctions d'un logiciel de retouche. « Je suis incapable de m'exprimer graphiquement avec un crayon ou un pinceau mais cet outil numérique m'a ouvert des portes incroyables, sans limites, pour laisser libre cours à mon imaginaire. » Un résultat agréablement surprenant ! ruzheol@ecomail.fr +33 6 82 86 70 11

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Autres Lieu La Roche-Jaudy Adresse L'Atelier 14 20 place du Martray Ville La Roche-Jaudy lieuville 48.74616#-3.26259