JE DIS… ARTISTIQUE AVEC NDEYE Orée d’Anjou, 5 août 2021, Orée d'Anjou. JE DIS… ARTISTIQUE AVEC NDEYE 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 LA VARENNE 6 l’Aireau

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Rendez-vous tout en musique avec Ndeye en duo avec Tristan Venez vous évader le temps d’une soirée Bar et petite restauration sur place

Entrée libre ..petit chapeau pour les artistes

Ambiance comme en vacances

www.ndeyemusic.com Bar et restauration sur place : ouvert à partir de 18h30

