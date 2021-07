Jazz Session #4 : le rendez-vous du jazz en Bourgogne-Franche-Comté Dijon, 23 septembre 2021, Dijon.

Jazz Session #4 : le rendez-vous du jazz en Bourgogne-Franche-Comté 2021-09-23 20:00:00 – 2021-09-23 LA VAPEUR 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

Le rendez-vous du jazz en Bourgogne-Franche-Comté est de retour pour une quatrième édition ! Une nouvelle session placée sous le signe de la convivialité avec trois concerts de formations issues de Bourgogne-Franche-Comté.

SHOWCASES

A partir de 20h45 – Gratuit – La Vapeur – 42 Avenue de Stalingrad – Dijon

Ouverture des portes à 20h

/// 20h45 : Duo Tara | Sandrine Kolher (accordéon, voix), Sofiane Messabih (saxophone, voix)

C’est une rare complicité qui unit l’accordéoniste Sandrine Kohler et le saxophoniste Sofiane Messabih. Interprétant des petites mélodies de compositions ou transcriptions, les deux compères séduisent par l’intensité qui se dégage de leurs jeux et la richesse des timbres. L’improvisation se faufile subtilement au gré des œuvres.

Le duo Tara semble, de part ses choix artistiques, rendre populaire la musique savante et savante la musique populaire.

Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de « classer » les interprétations de Sandrine et Sofiane qui, au coin d’une rue ou dans une salle de concert, trouveraient aisément leurs places.

/// 21h35 : La Sido | Sidonie Dubosc (voix), Antonin Néel (piano), Jonathan Chamand (contrebasse)

Jeune chanteuse de 25 ans entourée de 2 musiciens de jazz, Sidonie Dubosc a créé ce répertoire en 2016 où se répondent la fantaisie grinçante de Vian et la profondeur énigmatique de Ferré.

De « Snob » à « L‘Affiche rouge » en passant par « 20 ans », La Sido explore l’univers des deux poètes et leurs chansons toujours aussi vivantes et singulières à travers des arrangements jazz. Un hommage à la vitalité créative de Boris Vian et Léo Ferré.

/// 22h20 : Around Rameau | Caroline Schmid (piano), Benoît Keller (contrebasse), Marc Esposito (guitare), Pierre-Hervé Angilbert (clarinettes), Jean-François Michel (saxophones), Julien Vuillaume (batterie)

Ce projet est né de la participation des artistes et enseignants du département jazz du

Conservatoire de Dijon au festival hivernal du Marathon Rameau, le compositeur étant natif de la

capitale bourguignonne.

Dès lors le challenge d’une relecture jazz de l’oeuvre de Jean-Philippe Rameau s’est concrétisé à travers les arrangements réalisés par chacun des membres de cette formation.

