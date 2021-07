Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Aude, Fontiers-Cabardès JAZZ ON QUINTET Fontiers-Cabardès Fontiers-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Fontiers-Cabardès Aude Jazz’ On Septet met à l’honneur les grands crooners américains tel que Tony Bennett ou Franck Sinatra. Un répertoire allant du jazz à la pop en tous les styles musicaux, le swing bien sûr mais aussi la bossa nova. David Cuxac : Chant

Michel Calvayrac : Batterie

Alain Lecointe : Basse

Gilles Bareil : Guitare

Yves Moffre : Sax

Patrick Domene : Piano ACCÈS

Le Chat Barré fonctionne comme un club associatif participatif : Chaque client est adhérent. Carte obligatoire / prix libre. Gratuit pour les moins de 12 ans. PAF

Participation aux frais de 12 € uniquement pour les spectacles et concerts. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

