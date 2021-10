Eymet Eymet Dordogne, Eymet JAZZ OFF’ : Stéphane HUCHARD : CULTISONGS TRIO Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet Dordogne Eymet 14 14 EUR Ces trois là ont comme point commun d’être parmi les musiciens les plus demandés de la scène du jazz. Claude Nougaro, Dee Dee Bridgewater, Gil Evans, Tania Maria, Vince Mendoza ou encore Didier Lockwood constituent un échantillon des nombreux artistes qui se sont entourés de leurs talents, sur scène ou en studio.Depuis une vingtaine d’années, ils se croisent dans de nombreuses formations en tant que sideman, tout en défendant leurs projets respectifs de leader.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 15 € hors boissons . Pass sanitaire obligatoire.

