Les Piaules, le jeudi 5 août à 20:00

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 5 Août, dans le cadre des Jazz Jam Session aux Piaules, le trio César Poirier au Saxophone, Édouard Pennes à la contrebasse et David Grebil à la batterie César Poirier commence la clarinette classique vers l’age de 10 ans puis découvre vers l’age de 14 ans le jazz puis commence le saxophone en autodidacte. Après un premier prix en clarinette classique à 20 ans, il effectue des tournées en Europe et aux USA avec le groupe Llorca. Apprécié comme sideman, il joue avec Christian escoudé, Géraud Portal, Leon Parker, Frank Amsallem, Ibrahim Maalouf, Luigi Grasso “Greenwich sessions”, The Meeting, Plume, L’ « Amazing Keystone Big-Band », Alexandre Freiman, le Vintage Orchestra, Saul Rubin, Paris Swing Collectif, Hot sugar Band, Michel Legrand, Spirit of Chicago, Natalia M King et Yonathan Avishai “Modern times quintet”. Il a monté son propre sextet swinguant et musclé, dans la droite lignée de Duke Ellington ou Charles Mingus ! Édouard Pennes commence la musique dès l’âge de sept ans, avec une formation classique au Conservatoire, mais c’est sa rencontre avec le guitariste de Jazz Rock Stéphane Guery qui lui fait découvrir le jazz et l’initie aux diverses techniques d’improvisation. Amoureux du swing du jazz manouche il monte son RP Quartet qui mixe Bebop et swing manouche. Edouard a développé au cours de ces dernières années un jeu plein d’énergie et de toucher à la contrebasse jusqu’à créer son trio qui est salué par la critique. David Grebil a découvert la batterie à 11 ans et a commencé à rapidement tournée dans des quartet dans le sud-ouest. Une fois à Paris il étudie au CIM et fait ses armes dans les jams avec des stars tels que Michel Grailler, Jacky Terrasson, Emmanuel Bex, Stefano Di Battista, Alain Jean-Marie… Très apprécié pour sa dextérité et sons de l’improvisation, il participe à de nombreux albums et tournées en Europe. Il a co-réalisé l’album de Cecil L. Recchia en hommage a Ahmad Jamal qui a été l’embryon d’un projet plus large “The Gumbo” dédié aux musiques de rue de la Nouvelle Orléans Cette Jazz session s’annonce redoutable, alors venez avec votre plus sourire ou votre instrument. #Jazz #JazzJam #jamsession #lespiaules #cesarpoirier #davidgrebil #belleville #lespiaulesbelleville César Poirier [https://www.facebook.com/cesar.poirier.357](https://www.facebook.com/cesar.poirier.357) Édouard Pennes [https://www.facebook.com/edouard.pennes](https://www.facebook.com/edouard.pennes) [https://www.instagram.com/edouard_pennes/](https://www.instagram.com/edouard_pennes/) David Grebil [https://www.facebook.com/grebil.david](https://www.facebook.com/grebil.david) [https://www.instagram.com/davidgrebil/](https://www.instagram.com/davidgrebil/)

Entrée Libre (consommation requise)

La célèbre Jam jam session des Piaules Belleville du Jeudi

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



2021-08-05T20:00:00 2021-08-05T23:00:00