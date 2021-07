Jazz Jam Session aux Piaules avec Thomas Gomez, Gilles Naturel et Faraj Fakhoury Les Piaules, 29 juillet 2021, Paris.

Les Piaules, le jeudi 29 juillet à 20:00

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 29 Juillet, dans le cadre des Jazz Jam Session aux Piaules, le trio Thomas Gomez, Gilles Naturel et Faraj Fakhoury Thomas Gomez commence le saxophone depuis l’âge de 5 ans et a été formé dans les conservatoires. En parallèle de l’étude des œuvres de standards de jazz de Charlie Parker, Thelonious Monk ou Bud Powell, il monte des groupes Rock et de Jazz-Rock/Electronic signe de son ouverture d’esprit. Membre actif du collectif Zoot, Greenwich session de Luigi Grasso, Nonet de Laurent Marode, il a formé aussi son propre trio et Quartet. Thomas c’est une forme de classicisme allié à une folie créatrice sans limite ! De formation classique au violon dès l’âge de 8 ans, Gilles Naturel est tombé amoureux de la contrebasse et du Jazz et depuis il leur est resté fidèle. Il n’a tout de même pas délaissé le classique et a réussi à combiner les 2 grâce à son groupe CONTRAPUNTIC JAZZ BAND où ces albums, salués par la critique, ont su mêler Jazz et contrepoint. Adoré aussi come sideman, il a ravi des musiciens tels que Benny GOLSON, Alain JEAN MARIE, Lee KONITZ, Barney Wilen ou Johnny Griffin qui l’ont choisi pour les accompagnés lors de tournées. Signe de sa fraicheur d’esprit, il n’hésite pas non plus à accompagner de jeunes musiciens et de ce produire lors de Jam session comme la notre. Une référence Française de la contrebasse sera présente aux Piaules Belleville ! Faraj Fakhoury est batteur qui a été formé au Higher Conservatory of Music au Liban. Accompagnateur de nombreuse chanteuse de Jazz, Clémence DE TOURNEMIRE, Marianne Solivan ou encore Chloé Cassandre, il participe différents projets comme Prime time Jazz trio, Kanned heat ou 5th Avenue. Faraj est le batteur idéal pour les Jam session, un groove irrésistible, une capacité d’adaptation à toute épreuve, et des solos à couper le souffle. Nul doute que cette Jazz session s’annonce exceptionnelle, alors ne ratez pas ça ! thomas gomez [https://www.facebook.com/matomezgooldman](https://www.facebook.com/matomezgooldman) [https://www.instagram.com/thomas_gomez_sax/](https://www.instagram.com/thomas_gomez_sax/) Zoot Collectif [https://www.facebook.com/zootcollectif/](https://www.facebook.com/zootcollectif/) Gilles Naturel [https://www.facebook.com/gilles.naturel](https://www.facebook.com/gilles.naturel) [https://www.instagram.com/naturelgilles/](https://www.instagram.com/naturelgilles/) Faraj Fakhoury [https://www.facebook.com/faraj.fakhoury](https://www.facebook.com/faraj.fakhoury) [https://soundcloud.com/faraj-fakhoury](https://soundcloud.com/faraj-fakhoury)

Entrée Libre

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

